Biblioteca palazzo D’Amico, dal 12 giugno il progetto di letture per adulti dell’assessore Russo

Una nuova iniziativa dell’assessore alla pubblica istruzione, Lydia Russo per aprire la biblioteca comunale di Palazzo D’Amico alla pubblica fruizione. Se finora le iniziative portate avanti dall’assessorato alla pubblica istruzione si erano concentrato sui più piccoli, aprendo la biblioteca alle letture per stimolare la voglia di avvicinarsi ai libri da parte dei bambini, dal 12 giugno partirà un nuovo progetto di letture per gli adulti.

Ideatrice e curatrice dei quello che è stato denominato “Progetto lettura” è Giusy Grillo che ha pensato di prevedere una serie di incontri finalizzati non solo alla lettura di un libro ma allo scambio vicendevole di riflessioni ed opinioni.



Previsto un incontro il secondo mercoledì del mese, con la lettura di un libro tra quelli scelti ed inseriti in calendario dal gruppo di lettura, composto da 17 membri. “L’intento è quello non solo di promuovere la lettura ma vista la presenza di un gruppo con cui confrontarsi, la varietà dei testi permetterà a tutti noi di leggere anche qualcosa che di solito non rispecchia i nostri gusti o che consideriamo lontano dal nostro genere preferito” ha sottolineato Giusy Grillo.

Il gruppo di lettura ha un programma articolato sino al 2025. Chiunque può entrare a farne parte, indipendentemente dall’età.

Il primo libro in discussione sarà “Nessuno torna indietro” di Alba De Crespedes, per proseguire con “Due Vite” “Cecità” o i “Racconti” di Tomasi di Lampedusa.

