Milazzo, morto l’uomo investito oggi da una moto in via Marinaio d’ltalia

E’ morto il pedone investito oggi a Milazzo. L’uomo si è spento all’ospedale Fogliani poco dopo le 16.30. L’incidente è avvenuto in via Marinaio d’ltalia 80.

Un signore anziano, è stato investito da un motociclista proveniente dal Tono. Il motociclista è illeso. Il pedone, invece, è arrivato in ospedale in prognosi riservata. L’anziano era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dopo essere rimasto sull’asfalto in attesa dell’ambulanza. Per ripararlo dal sole lo stesso motociclista ha procurato un ombrellone.