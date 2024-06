Alla presenza dei vertici regionali dell’Inail, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Cpt di Messina, Catania e Palermo e dei rappresentati regionali delle organizzazioni sindacali verrà presentato il tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati grazie al quale verranno formati 200 operatori addetti agli spazi confinati in Sicilia.

Il tour, che farà tappa nelle province di Messina, Catania e Palermo, utilizzerà il simulatore per ambienti confinati, progettato dall’Inail, per realizzare percorsi formativi e di addestramento gratuiti per i lavoratori che operano in ambienti confinati attraverso una riproduzione delle possibili situazioni di rischio tipiche di questi contesti lavorativi, testando metodologie di lavoro e procedure di sicurezza e di emergenza per il recupero degli operatori infortunati o colti da malore.

Il simulatore di ambienti confinati, brevettato da Inail in Italia, Stati Uniti di America, Canada, Cina e Russia è dotato di una strumentazione altamente tecnologica che permette di procurare alterazioni delle capacità cognitive e sensoriali degli utilizzatori al fine di testare le loro capacità e preparare gli operatori a condurre specifiche operazioni, in contesti particolari.

Al termine della conferenza stampa sarà possibile visionare il simulatore in attività durante lo svolgimento di un percorso formativo organizzato in favore degli operatori negli spazi confinati della provincia di Messina.