Il concorso propone ai ragazzi e ai giovani di rileggere l’esperienza e l’itineranza di Antonio, Santo antico e moderno, a partire dalle proprie difficoltà (in famiglia, a scuola, nella vita, ..), ma anche nell’orizzonte di un impegno di donazione di se stessi per il bene di tutti, nel segno della fraternità universale

Alla mostra è collegata anche un concorso a premi di pittura. In occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio 2024,infatti, il Comitato di Capo Milazzo, in collaborazione con l’artista Mariagrazia Toto e con la sezione UCIIM di Milazzo “Maria Cemnuto”, ha indetto il concorso di pittura rivolto agli studenti delle Scuole Medie di 1° e 2° grado dal tema “Sulle orme di Antonio… I cammino del Santo metafora dell’esistenza” Dal Portogallo al Marocco, dalla Sicilia a Padova: l’itinerario geografico del Santo è anche un viaggio spirituale. Ancora oggi, la metafora del cammino illustra bene i nostri percorsi di vita: disagio, paralisi, sosta, fughe, perdita di punti di riferimento…e desiderio di andare avanti, senza scoraggiarsi mai.

E’ stata inaugurata il 31 maggio al Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo la mostra dedicata ai disegni realizzati dagli alunni delle scuole medie e superiori per il concorso dal titolo: “Sulle orme di Antonio”. La premiazione del concorso avverrà il 16 giugno alle 19.30 sulla scalinata del Santuario.

