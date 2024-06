SAPONARA. Mercoledì 5 giugno sarà inaugurata la nuova aula consiliare del comune di Saponara che sarà dedicata alle vittime dell’alluvione del 22 novembre 2011 dove persero la vita Giuseppe e Luigi Valla oltre al piccolo Luca Vinci.

Il restyling e l’intitolazione sono state fortemente volute dal presidente del Consiglio comunale Maria Spidalieri.



L’aula “Vittime 22 novembre” è stata inoltre innovata anche dal punto di vista digitale per migliorare i lavori in aula ma soprattutto facilitare la partecipazione dei cittadini di Saponara. L’aula non subiva lavori strutturali da oltre trent’anni, in particolare dopo l’alluvione del 2011 in cui anche l’aula aveva subito danni.

I lavori di restyling sono stati eseguiti con finanziamento della Regione Siciliana, dell’assessorato delle infrastrutture e della mobilità. Fino ad oggi non si sono registrati impegni di spesa dal bilancio comunale.



L’opera sarà maggiormente apprezzata dai saponaresi in occasione dei prossimi eventi che si svolgeranno nella nuova aula.

Un ringraziamento doveroso da parte del presidente del consiglio comunale, ai consiglieri per la sensibilità dimostrata durante tutte le fasi dell’organizzazione ma soprattutto nella condivisione dell’intitolazione.

All’inaugurazione saranno presenti le autorità locali, il provveditore agli studi Stello Valalá, la dirigente scolastica, il sindaco, l’amministrazione comunale, i consiglieri e soprattutto della cittadinanza tutta e dei e i famigliari delle vittime del tragico evento alluvionale.