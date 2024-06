Nuoto in acque libere, il weekend della Swimblu Milazzo a Vulcano e Modica

Weekend ricco di gare in acque libere per gli atleti master della Swimblu Milazzo impegnati in due diverse competizioni tra l’isola di Vulcano, e l’inizio del circuito Open water della prima tappa di Modica.

A VULCANO presenti gli atleti Tiziana Smedili, Francesco Russo, Andrea Amendolia, Davide La Cara, Rosario Trifiletti, Santi Grillo e Roberto Di Meo. Nella gara 6km, traversata Vulcano Lipari, gli atleti Andrea Amendolia e Santi Grillo chiudono appaiati con ottimi riscontri cronometrici (sotto le 2 ore ), in condizioni di mare e corrente complicate.

Nella stessa giornata nel miglio marino ottimo risultato per l’atleta Francesco Russo che mette in bacheca un secondo posto di categoria conducendo un ottimo ritmo gara.

A MARINA DI MODICA per le gare del grand prix Sicilia presenti gli atleti Cristina Faranda, Francesco Arcanà, Simone Scibilia, Gianluca Venuti. Nella 5km, iniziata ma poco dopo sospesa per cattive condizioni meteo erano in gara Simone Scibilia e Cristina Faranda.

Nel pomeriggio si è svolta la classica del Miglio dove ha visto ben figurare Simone Scibilia M45 (oro e quinto assoluto di categoria master) Gianluca M50 ( argento ). Cristina Faranda M50 (argento) e Francesco ArcanàM65 ( argento ).

La società Swimblu guidata dai responsabili tecnici Simone Zappia e Sandro Torre sono molto entusiasti per l’inizio della stagione 2024 confermando il trend che da diversi anni vede atleti e società protagonisti in questo settore.