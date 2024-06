Quindici chili di prodotti ittici destinati al consumo umano trovati in cattivo stato di conservazione. Scatta la denuncia per il titolare di un ristorante della zona. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo a seguito di un controllo effettuato in un locale con l’ausilio del personale tecnico dell’Asp hanno trovato gli alimenti in cattivo stato di conservazione che sono stati sequestrati dai militari.

Durante lo stesso controllo, il responsabile dell’attività è stato anche deferito per tentata frode nell’esercizio del commercio, avendo tentato di somministrare prodotti surgelati, indicati nei menu come freschi.