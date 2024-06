Milazzo, in fiamme la pizzeria “Piccolo Regno” di via Policastrelli. All’interno ancora clienti

Milazzo, in fiamme la pizzeria “Piccolo Regno” di via Policastrelli. All’interno ancora clienti

Incendio ieri sera all’interno della pizzeria “Piccolo Regno” di via Policastrelli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Nessun ferito ma solo danni alla struttura compresi gli arredi interni. L’allarme è stato lanciato quando gli abitanti della zona hanno visto uscire le fiamme dalla canna fumaria del ristorante. Subito dopo sono stati fatti uscire alcuni clienti che erano ancora all’interno del locale.

Non si conoscono ancora le cause del rogo. In corso le indagini