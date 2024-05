Con la consegna degli attestati di superamento del corso di formazione diventa operativo anche Milazzo il Gruppo comunale dei Volontari di Protezione civile.

Merito dell’assessore al ramo, Francesco Coppolino che con la collaborazione del dirigente del settore, il comandante della Polizia locale, Giacomo Villari e del responsabile del servizio, l’architetto Annamaria Prestipino, ha voluto creare questa struttura tecnica di supporto alla Protezione civile comunale.



Un gruppo di 26 volontari (Maria Gitto, Francesca Pettinelli, Milena Scibilia, Giuseppe Scibilia, Emanuela Irato, Gaia Basile, Elena Scibilia, Carmela Vito, Stefano Conte, Francesco Di Vincenzo, Gaetano Conte, Letterio Maio, Biagio Buta, Giorgia Capone, Giada Capone, Costantin Alin Imbruglia, Giuseppe Iarrera, Giovanni Marco Codraro, Antonino Battaglia, Alessandro Gattuso, Placido Bartolone, Christian De Gaetano, Stefano Rotti, Fabio Gitto, Giuseppe Cambria e Massimo Picciolo) che verranno dotati del vestiario e del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività prevista, a supporto della struttura comunale esistente supportandola nelle attività di prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in modo volontario e gratuito.

Nel suo intervento il sindaco Pippo Midili ha ringraziato i volontari per la decisione di mettersi al servizio dell’intera comunità cittadina in occasione di eventi che necessitano forze motivate per la prevenzione e la sicurezza del territorio, plaudendo anche al lavoro svolto dall’assessore alla Protezione civile, Francesco Coppolino, dal dirigente Giacomo Villari e dal responsabile del servizio, Annamaria Prestipino.

«Il Gruppo comunale dei Volontari di Protezione civile è una figura diversa dalle normali associazioni – ha aggiunto l’assessore Coppolino –. I volontari aderenti saranno a tutti gli effetti alle “dipendenze” del sindaco, in quanto massima autori-tà comunale di protezione civile. L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficace il Servizio comunale di Protezione civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali»

In chiusura i volontari hanno eletto i loro rappresentanti. Coordinatore sarà Stefano Rotti (vice Francesco Di Vincenzo), mentre del consiglio direttivo fanno parte Antonino Battaglia, Massimo Picciolo, Costantin Alin Imbruglia, Christian De Gaetano, Emanuela Irato, Francesca Pettinelli e Giuseppe Scibilia.