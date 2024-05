Adesso è ufficiale. Milazzo si fregia da oggi della prestigiosa “Bandiera Lilla”. Un riconoscimento che premia l’impegno concreto del Comune nel rendere il proprio territorio accessibile e inclusivo per tutti, a partire dalle persone con disabilità.

Il conferimento della Bandiera Lilla è il risultato di un’attenta analisi territoriale condotta da esperti di Bandiera Lilla, che hanno valutato diversi parametri, tra cui l’accessibilità fisica degli spazi pubblici e privati, la presenza di servizi dedicati alle persone con disabilità, la sensibilità e l’impegno delle istituzioni e della cittadinanza verso l’inclusione.

Come sottolinea il presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano, che ha personalmente svolto l’analisi a Milazzo: «Sebbene vi sia ancora spazio per miglioramenti, come in tutti i Comuni Lilla – ha affermato – abbiamo riscontrato alcune peculiarità positive che ci hanno piacevolmente sorpreso. La collaborazione tra assessorati e settori, la capacità di co-progettare, il rapporto efficace con le associazioni locali, l’ampia gamma di servizi offerti alle persone con esigenze speciali: questi sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito al conferimento del riconoscimento a Milazzo. Oltre all’accessibilità fisica, abbiamo percepito un clima sano e collaborativo, dove la continuità e la crescita dei servizi sono garantite da un impegno costante, che non si limita al completamento di un singolo progetto ma guarda al futuro con proattività. Invitiamo il Comune a continuare su questa strada, a fare dell’accessibilità e dell’inclusione un valore centrale della propria identità»

«Insomma un punto di partenza e un invito a crescere – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri che ha ricevuto la bandiera –. «Un riconoscimento che testimonia l’impegno del Comune verso l’accessibilità e l’inclusione. Ma è anche un invito a fare di più, a migliorare continuamente i servizi offerti e a sensibilizzare sempre di più la cittadinanza verso le tematiche della disabilità».

«Eravamo molto fiduciosi nel positivo esito di questa procedura – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili – e oggi siamo ovviamente felici di far parte dei Comuni virtuosi in questo settore. La Bandiera Lilla era tra gli obiettivi e adesso con gli interventi fatti siamo pronti a riceverla. L’accessibilità non solo è un diritto, ma è un diritto conveniente in quanto chi investe in accessibilità, specie nel settore del turismo, sono certo che riuscirà sempre a trarre vantaggi superiori agli investimenti fatti. Essere un Comune Bandiera Lilla significa avere lavorato per rendere accessibili buona parte di ciò che può essere reso accessibile e migliorare costantemente la propria accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno»

Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico.