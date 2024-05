Pubblicato il bando per la concessione dell’impianto sportivo polifunzionale di Bastione al fine di avviare le attività previste, struttura che si trova tra le vie Bastione e Filicusa e inaugurata nei mesi scorsi.

I sette operatori che avevano manifestato interesse e che sono stati giudicati potenzialmente idonei a gestire l’impianto sportivo dovranno presentare offerta entro le 10 di giorno 8 giugno. La durata della concessione sarà pari a 10 anni e l’importo a base d’asta è di 148 mila euro.

Il 10 giugno la commissione giudicatrice procederà all’esame delle offerte pervenute con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente. Il concessionario dovrà assicurare oltre alla custodia e vigilanza, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi.

Inoltre dovrà mettere a disposizione del Comune, gratuitamente, per un massimo di 10 giorni all’anno l’impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate e a garantire l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.