Revisione legale nazionale, nuova nomina per il docente di diritto tributario Melo Martella

Revisione legale nazionale, nuova nomina per il docente di diritto tributario Melo Martella

Melo Martella nominato nel Comitato Scientifico di Revilaw, società di revisione legale nazionale. Attualmente il Comitato Scientifico è composto da Claudio Miglio, Francesco Cardone, Daniele Sirianni.

Il Comitato Scientifico cura approfondimenti, ricerche e divulgazioni su attuali e originali temi economici, finanziari e in materia di revisione di interesse strategici per la dottrina. Svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative di studio e degli aspetti culturali degli eventi che si terranno nei prossimi anni al servizio di Colleghi ed Aziende.

Melo Martella, docente di Diritto Tributario all’Università degli Studi Messina, porta al Comitato la sua esperienza di consulente di aziende e istituzioni finanziarie. Esperto in Adeguati Assetti Organizzativi, Consulente nelle Procure in varie Province italiane, Esperto in crisi d’impresa, nella redazione di piani economico finanziari ed industriali sottostanti soluzioni concordate nelle crisi d’impresa. E’ anche membro di svariati collegi sindacali e componente OdV di importanti e grandi società industriali.