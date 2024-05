Milazzo, aggredito nella notte un uomo in pieno centro cittadino. Ferito da un gruppo di ragazzi

Non una rissa ma una vera e propria aggressione quella successa ieri notte in pieno centro cittadino a Milazzo. La dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo che sono tempestivamente intervenuti evitando il peggio.

I FATTI. Alle 2.30 un gruppo di ragazzi (non minorenni) ha accerchiato un uomo, un addetto alla sicurezza di uno dei locali del centro, colpendolo con calci e pugni. Uno scontro verbale che è degenerato con l’aggressione. I ragazzi sono scappati, lasciando l’uomo a terra ferito, solo quando sono arrivate le pattuglie dei Carabinieri, facendo perdere le loro tracce. E a nulla è servito l’intervento dei passanti che hanno cercato di aiutare l’uomo chiamando subito le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 ma l’uomo ferito ha rifiutato le cure. I militari dell’arma guidati dal Comandante Andrea Maria Ortolani già dalle prime ore dell’alba stanno lavorando per accertare la dinamica e individuare il branco.

Tutto è successo tra la via Medici e piazza Caio Duilio davanti ad una folla di gente (anche adolescenti) che nonostante l’orario passeggiava in questo triangolo di strada che è uno dei punti più centrali della città.

Un punto dove spesso sono accaduti risse tra giovani. L’ultima in ordine di tempo risale ad un mese fa. Anche per questo motivo i Carabinieri, oltre ai normali controlli, ultimamente hanno intensicato la loro presenza proprio in questa zona.