Verrà inaugurata oggi, 26 maggio, la mostra “In Sketch”, personale dell’artista milazzese Salvo Currò. Appuntamento alle 18:30 a palazzo D’Amico. La mostra, organizzata da Hermes Milazzo Onlus con il patrocinio del Comune di Milazzo, verrà introdotta da Felicetta Manicastri, presidente dell’associazione milazzese, la quale presenterà un’esposizione di oltre cento disegni dell’artista Currò.

La personale, allegoria della “passeggiata attraverso il disegno”, percorrerà le vie ed i vicoli della bella Milazzo. Scorci, viste prospettiche, particolari e paesaggi, registrati per mezzo della penna e del disegno dal vero su carta con segni veloci ma dettagliati, faranno da cornice agli interni di Palazzo D’Amico attraverso i colori, l’inchiostro e l’acquerello. Il fil rouge della mostra è l’emozione di “scoprire e camminare” tra le bellezze artistiche e paesaggistiche di Milazzo.

L’allestimento rappresenta un viaggio – non solo metaforico – dove si registra la realtà di cinque percorsi naturali ed antropizzati, del cuore: Capo Milazzo ed il promontorio, il Castello ed il complesso monumentale, e le suggestive Rione Vaccarella e zona Centro/Porto, dove terrazze panoramiche e viuzze vivono nell’immaginario collettivo di statica quiete, e al contempo di dinamica esplosione di colori e vitalità.

Salvo Curro’, ormai noto alla critica ed alla cittadinanza per il suo impegno anche sociale mediante l’arte, da sempre porta avanti la pratica del disegno sul posto. Negli ultimi anni ha realizzato tanti progetti sia in Italia che all’estero, ultimo dei quali a New York nel 2022. La missione di Currò è di natura narrativa ed educativa e valorizza l’arte e la città per mezzo del disegno dal vero, promuovendo la pratica dell’urban sketch, che è un’occasione di scambio artistico tra persone che viaggiano e vivono luoghi diversi nel mondo.

Nel gennaio 2023 fonda, insieme ad un gruppo di appassionati, “Milazzo Sketchers”, dove chiunque, gratuitamente, ha l’opportunità di partecipare agli incontri e alle “passeggiate di disegno” sia all’aria aperta che all’interno di luoghi chiusi (chiese, musei). Gli sketchers di Milazzo prendono ispirazione dall’organizzazione artistica concepita nel 2007 negli USA e sposano lo spirito del “Manifesto degli Urban Sketchers” puntualizzato in otto regole ben precise da rispettare.

La mostra potrà essere visitata fino a domenica 9 giugno.