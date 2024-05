BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito di servizi volti ad innalzare i livelli di sicurezza delle gite scolastiche, hanno controllato 14 autobus dedicati ai viaggi di istruzione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza e le condizioni psicofisiche dei conducenti.

E’ stato accertato che un autobus, noleggiato da una scuola per una gita scolastica, presentava delle anomalie gravi che avrebbero potuto mettere in pericolo l’incolumità dei passeggeri. E’ risultato, infatti, che le uscite di sicurezza erano inefficienti al punto tale da inibire, in caso di emergenza, le uniche vie di fuga.

Il veicolo è stato sospeso dalla circolazione e sostituito con altro autobus efficiente. Elevate anche altre sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo e per il superamento dei limiti di velocità.