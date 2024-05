Nuovo appuntamento dedicato alla solidarietà. L’associazione Aiutamamme e la compagnia teatrale “I nuovi sguardi” in collaborazione con i club service Leo e Lions di Milazzo e Barcellona presentano lo spettacolo di Edoardo De Filippo “Non ti pago” che andrà in scena domani venerdì 24 maggio al teatro Trifiletti con inizio alle 21.

I proventi della serata saranno destinati all’associazione per il progetto “Astuccio solidale”, progetto rivolto all’acquisto di materiale scolastico e libri di testo per il prossimo anno scolastico.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin