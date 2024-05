Processione in notturna per Santa Rita. La processione che doveva partire dalla Chiesa Madre di Milazzo alle 19.30 è stata rinviata per il maltempo. Ed è partita per il giro della città alle 22 regalando ai fedeli una processione singolare e molto più suggestiva.

Il simulacro di Santa Rita che non usciva dalla chiesa dal 2016 sta seguendo questo itinerario: piazza Duomo, via M. Nardi, Garibaldi, via Cristoforo Colombo, Piazza Roma, via Settembre, via Madonna del Lume, Via Umberto I, piazza Mazzini, via Cavour, via Dei Mille, via Cassisi, piazza Caio Duilio, Piano Baele, via Cumbo Borgia e rientro al Duomo.

In realtà alle 20 era stata portata fuori dal Duomo ma rientrata a causa della pioggia. Poi la decisione di farla uscire comunque alle 22. In notturna.