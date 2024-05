E’ stato dimesso alle 14 il trentacinquenne disperso nel mare di ponente e ritrovato in stato confusionale lungo la strada panoramica, a Levante.

Il giovane, sordo dalla nascita, è stato ricoverato fino a stamattina nella “stanza rossa” del Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani.

Fino a ieri sera si trovava in stato di incoscienza, si è risvegliato solo alle 22. Subito dopo le dimissioni è stato in Capitaneria di Porto dove è stato sentito per ricostruire la giornata di lunedì ma non ricordare nulla.

Sulla vicenda senza la sua testimonianza rimane il mistero su quanto successo realmente