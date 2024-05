Corretta la rimodulazione delle commissioni consiliari. Lo ha sancito l’ufficio ispettivo del dipartimento autonomie locali dell’assessorato regionale della funzione pubblica, archiviando la nota del consigliere comunale di “Sud chiama Nord”, Damiano Maisano che aveva chiesto la revoca del provvedimento in quanto non era stato convocato alla riunione dei capigruppo finalizzata proprio a rivedere tali organi di indirizzo consiliare.

La decisione dell’organo palermitano scaturisce dal riscontro fornito dal Comune che, con una nota della segretaria generale Andreina Mazzù, ha precisato “che il consigliere Maisano non è stato convocato in quanto non ricopre al momento la carica di capogruppo. Lo stesso è rimasto l’unico componente di un nuovo gruppo e ai sensi del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle commissioni permanenti, un nuovo gruppo deve necessariamente avere l’adesione di almeno tre consiglieri”. In virtù di tale comunicazione, l’Assessorato ha chiuso il procedimento prendendo dunque atto della regolarità dell’operato della Presidenza del Consiglio.

