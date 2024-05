Per i primi tre anni di attività Associazione Città Invisibili lancia a Milazzo una stagione culturale estiva che da luglio andrà avanti fino a settembre. «Si tratta – svela il presidente Santo Laganà – di otto eventi di grande valenza culturale che, come siamo soliti fare, vedranno un buon assortimento di argomenti e tipologie letterarie. Il fine è sempre lo stesso: suscitare la riflessione, stimolare il senso critico, tentare di rallentare ” il deserto che avanza”.

LA STORIA. L’ Associazione culturale Città Invisibili è nata formalmente il 21 Maggio 2021. Tre giorni prima, il 18 Maggio 2021, era morto il Professore Bartolo Cannistra’. Qualche anno prima, i fondatori di questa associazione avevano espresso a Cannistra’ la volontà di fondare una associazione culturale e lui li aveva spronati a farlo, accettando la carica di Presidente onorario. Poi arrivò la pandemia e Cannistra’ si ammalò gravemente. Il destino ha fatto si che per tre giorni non abbia potuto assistere al ” parto” di ” Città Invisibili, ma il professore Bartolo Cannistrà, a cui è stato conferito da questa associazione il “Premio Cittadino Semplice” e in quella occasione è stato chiesto al sindaco della città di Milazzo, di intitolargli una strada, una piazza o altro, continua ad essere il Presidente Onorario di questa associazione e il suo ricordo, il suo modo di interpretare la vita, il suo essere stato fine e completo giornalista ( vedi in foto il suo editoriale pubblicato sul primo numero de ” la Città “) , la sua infinita cultura sono e saranno un punto di riferimento costante per questa associazione culturale.