Ritrovato sulla panoramica l’uomo scomparso in mare. I dettagli

Ritrovato di fronte al ristorante il Mandorlo lungo la Panoramica l’uomo scomparso oggi in mare. Del trentacinquenne si erano perse le tracce oggi pomeriggio alle 14 dopo che si era tuffato nel tratto di mare dell’ex Cupole. A ritrovarlo in stato confusionale sono stati Giovanni Caragliano, Giovanni Comandè e Samuele Foti che hanno subito capito che si trattava dell’uomo scomparso per questo motivo lo hanno trattenuto fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

«Alle 23 – raccontano – abbiamo chiamato la Polizia. Era a petto nudo e completamente asciutto. Abbiamo cercato di non farlo andare via fino all’arrivo dei Carabiniere e della Guardia Costiera»

