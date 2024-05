Scomparso da oggi pomeriggio un trentenne sulla spiaggia di Ponente. L’allarme è scattato alle 14 e in questo momento il personale della Capitaneria di Porto lo sta cercando lungo la costa e con due motovedette in mare. A terra anche le forze dell’ordine.

L’uomo, un turista probabilmente con parenti a Milazzo, si è buttato in mare all’altezza delle ex Cupole, in spiaggia è rimasta la compagna che quando non lo ha visto più tornare ha chiamato i soccorsi ed è stata portata dalla Capitaneria di Porto al lido La Baia del Tono. Dove in questo momento sono raccolti tutti gli agenti di Polizia e Carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

La compagna che non aveva con se un cellulare ha lasciato la spiaggia per andare a cercare aiuto, raggiungendo a piedi la zona vicino il commerciale. E’ riuscita a farsi capire con grande difficoltà dalle persone a cui chiedeva di poter contattare la capitaneria perchè è sordomuta.

Le ricerche si sono concentrate nella baia del Tono. A causa del forte vento di scirocco l’uomo, infatti, potrebbe essere stato trascinato verso l’altra parte del litorale di Ponente (il Tono).

Arrivato in questo momento l’elicottero della Guardia Costiera.