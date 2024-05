Stupro in crociera, sulla nave bloccata a Genova ci sono anche gli studenti del Guttuso

C’è anche un gruppo di studenti dell’istituto Guttuso di Milazzo sulla nave da crociera bloccata fino a ieri al porto di Genova per un caso di stupro. La nave Msc Seaside, che ha ripreso la navigazione oggi, doveva salpare ieri ma è stata bloccata dalla Polizia proprio per un caso di violenza su una ragazza romana aggredita da quattro giovani saliti al porto di Marsiglia. La polizia ha requisito le immagini delle telecamere di bordo e ha già sentito diversi testimoni.

I quattro aggressori sarebbero stati già stati identificati da personale di polizia della nave e consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Per tutti gli studenti, ottanta in tutto più accompagnatori, fino a ieri c’era ancora il fermo in attesa del completamento degli accertamenti di rito. Ieri sera sono ripartiti e faranno rientro a casa domani.

«Come tutti i passeggeri – precisa la dirigente scolastica Delfina Guidaldi – anche i nostri studenti come quelli delle altre scuole sono rimasti un giorno bloccati al Porto di Genova. Hanno ripreso la navigazione già ieri sera»

L’altra scuola è il liceo artistico Basile di Messina.