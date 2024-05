Oggi l’ottava edizione del Memorial Rosario Costa allo Stadio “Franco Scoglio”. Memorial Rosario Costa, il ciclista messinese che perse la vita il 15 maggio 2016 in un incidente. «Ci ritroviamo per l’ottavo anno consecutivo – dice il Team Manager Lillo La Rosa – ad organizzare una manifestazione che nessuno vorrebbe mai organizzare. Rosario era un ragazzo eccezionale ancor prima di un ciclista molto promettente».

La manifestazione si svolgerà nell’area antistante dello stadio Franco Scoglio a San Filippo, un circuito tutt’altro che banale “di 3400 metri – la presentazione tecnica dello storico DS Pippo Cipriano – ,da ripetere 14 volte per la categoria Allievi e 24 volte per gli Juniores e Under 23, che presenta uno strappo di circa 500 metri seguito da delle curve decisamente tecniche che aumentano la difficoltà del percorso che ha richiamato l’interessa di circa 25 atleti che provengono da altre regioni.

Un ex vincitore della corsa, seconda edizione del maggio 2018 categoria juniores, è il ciclista professionista Martin Marcellusi, in forza alla VF Group – Bardiani CSF – Faizané, che direttamente dalla 107esima Giro d’Italia ha divulgato un video sui social del team presieduto da Rachele Perinelli ricordando la sua vittoria di sei anni fa e ha invitato atleti e appassionati a partecipare alla manifestazione.

Il Memorial verrà trasmesso in diretta streaming sulle pagine di SporWebSicilia e su BlogSicilia. Inizio delle corse a partire dalle 14.30.

ALBO D’ORO ALLIEVI 2017 Antonio Munafó 2018 Gabriele Munafó 2019 Samuele Giunta 2020 Alessio Marchese2021 Giuseppe Carmeni2022 Valerio Doddis JUNIORES2017 Danilo Cangemi 2018 Martin Marcellusi 2019 Salvatore Romeo2020 Andrea Bruno 2021 Giuseppe Giuliana2022 Cristian Caputo 2023 Christian Di Prima