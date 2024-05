Lunedì 20, con inizio alle 19, alla Casa del Popolo, il Coordinamento del centrosinistra avrà un confronto con i pendolari, singoli ed associati di Milazzo che hanno denunciato, inascoltati, le condizioni di grave disagio a seguito della riduzione dei parcheggi nel piazzale della stazione Ferrovie dello Stato.

Il confronto nasce a seguito dei disagi di molti cittadini pendolari di Milazzo, che quotidianamente utilizzano il treno per raggiungere il posto di lavoro, a trovare il parcheggio in piazza della stazione ferroviaria recintata per consentire i lavori di riqualificazione delle aree e dove un’ordinanza vieta la sosta.

«E’ sconcertate – scrivono in un comunicato stampa – come l’amministrazione comunale, a conoscenza dei lavori e delle relative conseguenze da oltre un anno, non abbia provveduto a trovare una soluzione che vada incontro alle giuste esigenze di chi è costretto ad andare a lavorare fuori Milazzo. Con grande spreco di tempo che potrebbe, viceversa, essere dedicato alla famiglia, al riposo, allo svago. Proporre l’interscambio di piazza 25 aprile, significa non aver capito la natura del problema di questi nostri concittadini»

Il Coordinamento proporrà una soluzione fattibile, concreta e sostenibile che verrà discussa con i pendolari presenti, con le forze politiche e sindacali, con i rappresentanti istituzionali e con tutti quelli che vorranno dare un contributo di idee, prima di ufficializzarla alle Ferrovie ed al Comune.

Le macchine vengono ogni giorno parcheggiate lungo la via degli Orti creando disagi.