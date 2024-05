Per la Folgore Milazzo sfuma il salto nell’Under 17 elitè. Nella finale interprovinciale i gialloblù cedono il passo al Real Trinacria CT. Non basta una buona prestazione nella finale interprovinciale alla Folgore Milazzo per approdare negli Under 17 Élite. Il Real Trinacria CT , vince 2 a 1 sul neutro di Santa Teresa di Riva.

Gli etnei sbloccano immediatamente la partita e vanno avanti di due goal alla fine del primo tempo. Gitto e compagni nella ripresa entrano con altro piglio e dopo la rete di Fabio Recupero che accorcia con un tiro dalla distanza, alzano il baricentro e creano più occasioni che però di infrangono sulla difesa avversaria non sortendo l’effetto sperato, chiudendo i 90 minuti sul 2 a 1 per gli etnei che fanno loro con merito la finale.

Aldilà della sconfitta in finale, i ragazzi del presidente De Luca hanno giocato una grande stagione , con una grande fase play-off che li ha visti vincere i play off del girone C con merito superando la Gi.Fra Milazzo prima e l’Academy Barcellona dopo.

Da segnalare il titolo capocannoniere di capitan Dario Gitto che ha chiuso la stagione con 23 marcature stagionali.

I complimenti ai calciatori ed a tutto lo staff tecnico composto da Cosimini, Foti ed Lo Presti e dal team manager Coppolino.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin