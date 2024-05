Prove tecniche di consolidamento dei rapporti commerciali tra la Bulgaria e la Sicilia. Dopo la recente visita dell’Ambasciatore bulgaro in Italia a Messina e a Milazzo, su iniziativa dello studio Mellina di Milazzo, la prossima settimana una delegazione composta dalla Camera di Commercio Bulgara e da imprese interessati ad avviare collaborazioni in diversi settori, quali Energia, Industria, Turismo, Agricoltura, Food ed Information Technology saranno in Sicilia.

La missione imprenditoriale, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio, tra Milazzo e Catania sarà contraddistinta da tre momenti di estrema rilevanza.

Domani lunedì 20 maggio a palazzo D’Amico, col patrocinio del Comune si terrà il convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Internazionalizzazione d’impresa: strategie mercato Bulgaro”, un momento di informazione e di confronto, per i commercialisti ed imprenditori che parteciperanno, sicuramente utile a conoscere le opportunità di investimento, la tassazione, il costo del lavoro ed il mercato immobiliare di questa nazione.

Martedì 21 maggio invece la delegazione incontrerà il presidente dell’Area Marina Protetta di Milazzo Giovanni Mangano, mentre mercoledì 22 maggio, a Catania, presso la sede di Federfarma, altro momento di confronto sul tema della Internazionalizzazione d’Impresa “Focus Bulgaria”, ulteriore occasione informativa e di confronto sulle opportunità offerte dalla Bulgaria in diversi settori dell’Economia e Finanza.

