Si è spento ad ottanta anni Pippo Maio, storico gestore della panineria milazzese.

Pippo Maio ha gestito direttamente la panineria fino al 2003. Poi l’ha data in gestione per dieci anni per poi fare ritorno nel 2013 per una breve parentesi.

I funerali sono previsti domani, sabato 18 maggio, alle 15, 30 al Duomo di Milazzo. Alla famiglia Maio le condoglianze di Oggi Milazzo.