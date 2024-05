Riapre a Milazzo domani venerdì 17 maggio, dopo una pausa invernale, il drink pizza Shalamu. Da quattro anni il locale di piazza Duomo è scelto soprattutto per i drink e gli aperitivi.

In una location suggestiva come quella che offre una delle piazze più belle di Milazzo proporrà per tutta l’estate serate musicali e un nuovo menù.