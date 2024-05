L’Assemblea Permanente per la Salute Pubblica ha organizzato per domani, venerdì 17 maggio, una manifestazione popolare a difesa della sanità pubblica sul territorio. Il corteo partirà alle 10:30 da Piazza Roma.

«Da decenni – scrivono in un comunicato – ormai il sistema sanitario nazionale è oggetto di processi di aziendalizzazione e privatizzazione che hanno reso la cura delle persone un bene attraverso cui fare profitto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: liste d’attesa infinite, carenza di personale medico, mancanza di ambulanze, continua chiusura di reparti essenziali e presidi sanitari territoriali. Tutto ciò ha come diretta conseguenza che le persone che necessitano di cure o visite mediche specialistiche urgenti sono costrette a rivolgersi a proprie spese a strutture private, spesso anche fuori dal territorio regionale. Ciò accade nella quasi totale indifferenza delle Istituzioni che, invece, dovrebbero interessarsi degli interessi collettivi.

Sono fatti recenti gli 8 milioni di euro che la Regione Siciliana pagherà ai privati per abbattere le liste d’attesa (con contestuale pressing di Schifani sui dirigenti delle aziende sanitarie provinciali affinché raggiungano gli obiettivi prefissati), nonostante i 15.8 milioni versati a dicembre 2023 con l’identico scopo. E’ notizia recentissima anche l’inchiesta riguardante la presunta distrazione di ben 11 milioni euro dai fondi pubblici per favorire una fondazione privata che ha operato all’interno del Policlinico di Messina tra il 2012 ed il 2021, lavorando al progetto “NemoSud”. Questi e molti altri fatti, spesso pieni di punti oscuri, ci confermano l’urgenza di mettere in discussione il funzionamento del nostro sistema sanitario»

»Per questo – continuano – è essenziale che i cittadini alzino la voce per rivendicare una sanità più giusta, efficiente, presente sul territorio ed accessibile. Per questo è essenziale ribadire che la sanità deve rispondere ai bisogni delle persone, non a logiche di mercato. Venerdì 17 maggio saremo in piazza per questo. Hanno già aderito alla manifestazione tanti sindaci dei comuni della Fascia Tirrenica e delle Isole Eolie, istituti scolastici, sindacati e tante associazioni del territorio, segno del fatto che questa è una battaglia di cui tutti abbiamo bisogno»