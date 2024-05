L’irresistibile comicità di Roberto Lipari travolge gli spettatori del teatro Trifiletti. Ieri la prima delle tre serate dello show “…E Ho Detto Tutto” che andrà avanti fino a venerdì. Una vera e propria esplorazione comica intrisa di riflessione. Il nome dello spettacolo, un’affermazione decisa che chiude un discorso o ribadisce un’idea, fa da apripista a un’immersione nell’universo satirico di Lipari. Frutto della sinergia creativa tra Roberto Lipari, Ignazio Rosato e Roberto Anelli , la rappresentazione sfoggia la maestria dell’artista nel coniugare spirito critico e divertimento nel dibattere questioni contemporanee. Il divertimento è assicurato, ma sotto la superficie dell’umorismo si nascondono spunti di riflessione su un mondo che cambia incessantemente. Attraverso la sua arte comica, Lipari trasmette taglienti osservazioni su temi come l’ambiente, l’economia, l’istruzione e la dinamica tra media tradizionali e nuovi canali di comunicazione. Il teatro diventa un salotto culturale dove il comico siciliano espone le sue idee, arricchendole con le mutazioni socio-culturali contemporanee. La partecipazione a “…E Ho Detto Tutto” si rivela molto più che un momento di intrattenimento: è un’occasione per dialogare con le dinamiche odierne attraverso l’occhio critico e originale di Roberto Lipari.

