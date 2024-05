Al Comune di Milazzo aprirà lo sportello dell’Osservatorio Violenza e Suicidio presieduto da Stefano Callipo. L’inaugurazione è prevista per il 24 maggio quando la sezione siciliana dell’Osservatorio Violenza e Suicidio a Milazzo sarà protagonista in due momenti importanti per la collettività. La mattina, dalle 9.30 alle 13, nell’aula consiliare del Comune di Milazzo si terrà una conferenza programmatica dal titolo “Apertura sede territoriale Osservatorio Violenza e Suicidio Milazzo” che coinvolgerà le istituzioni, le scuole, gli assistenti sociali, gli psicologi e la collettività tutta. Apriranno i lavori il sindaco Pippo Midili, il segretario generale Andreina Mazzù, gli assessori Impellizzeri, Nicosia e Coppolino e seguiranno gli interventi del presidente dell’Osservatorio violenza e suicidio Stefano Callipo.

《L’apertura di uno sportello dell’Osservatorio Violenza e Suicidio al Comune di Milazzo – afferma – è un altro passo in avanti per la prevenzione e lotta capillare alla violenza e del rischio suicidario. Si allarga quindi la nostra presenta sul territorio italiano, ormai presenti in gran parte delle regioni d’Italia, e con lo spirito di sinergia con le realtà territoriali mettiamo a disposizione i nostri professionisti non solo per la lotta e il contrasto ai due fenomeni ma anche per porre in essere realtà di prevenzione territoriale e nazionale. Grazie al Comune di Milazzo, nella persona del sindaco, per la collaborazione e ai nostri professionisti sul territorio di Milazzo》.

I lavori continueranno con gli interventi di Valentina Sabino, psicologa e referente per la Sicilia dell’osservatorio violenza e suicidio, l’avvocato Rosa Nastasi, referente area legale dell’osservatorio violenza e suicidio e Sonja Grasso, Responsabile del Campus Crescita di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’incontro verrà moderato da Filippo Santoro, responsabile area servizi sociali e pubblica istruzione del Comune di Milazzo. All’evento parteciperà anche Pinella Calcagno, responsabile legale del Parco Corolla, la quale inviterà i presenti e la collettività a partecipare alla seconda parte della giornata organizzata dall’Osservatorio che si terrà nell’area parco giochi del Corolla. L’evento in aula consiliare prevede la concessione di crediti formativi per gli assistenti sociali, figure indispensabili per il lavoro dell’osservatorio.

Il pomeriggio vedrà protagonisti per il secondo anno consecutivo i ragazzi del corso di karate del maestro Roberto Cianciafora, che dicono a gran voce “No al Bullismo! Cresciamo con lo Sport! “. La manifestazione di karate verrà preceduta da brevi riflessioni sulla tematica da parte del direttore Santi Grillo, dal sindaco Gianni Pino, dall’assessore Nicosia, dalla psicologa Sabino Valentina, dalle avvocato Rosa Nastasi e dalla chinesiologa della Depagroup Anna Pinizzotto.