In occasione della “Notte dei Musei”, che si celebra il 18 maggio in tutta Europa, con aperture notturne di siti e parchi archeologici, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, propone visite guidate in alcuni dei più importanti siti archeologici presenti nel territorio in cui opera: il Museo Regionale Accascina, il Museo Diocesano di Lipari, il piccolo Museo delle maioliche eoliane “Maduni pinti” e il Castello di Milazzo.

Le visite guidate saranno condotte esclusivamente da guide turistiche abilitate della Regione Siciliana, grazie alla disponibilità e all’entusiasmo con cui il direttore del Museo di Messina, Architetto Orazio Micali, il Direttore del Museo diocesano di Lipari, Arcivescovo Giovanni Accolla, il Dottore Pietro Lo Cascio, responsabile del piccolo Museo delle maioliche eoliane “Maduni pinti” hanno accolto l’iniziativa.

L’evento al Castello di Milazzo é, inoltre, patrocinato dal Comune.

«Ringraziamo i responsabili di questi siti museali per la sensibilità e la disponibilità dimostrata – dice Giuseppina Florio, presidente dell’Associazione guide turistiche Eolie Messina Taormina – Sabato sera lavoreremo su più fronti, mettendo le nostri migliori guide a servizio di tutti coloro che desiderino approfittare di quest’occasione per conoscere meglio i nostri tesori artistici e archeologici».

La prenotazione dei tour è obbligatoria. Per informazioni su orari ed eventuali costi è sufficiente inviare un sms o un messaggio whatsapp al numero dedicato per ciascun sito:



– Museo Accascina di Messina: 329 5381130;

– Piccolo museo delle Maioliche Eoliane 349 6524956;

– Museo Diocesano di Lipari: 371 4171565;

– Castello di Milazzo: 339 6252313.

I siti resteranno aperti dalle 20 alle 23. Si fa presente che al castello di Milazzo sono previsti 2 turni di visite guidate: alle 19:00 e alle 19:30.

L’Associazione “Guide Turistiche Eolie Messina Taormina” rappresenta un gruppo di guide turistiche multilingue abilitate della Regione Siciliana che da molti anni opera nella propria terra con passione, preparazione e competenza. Propone visite guidate di città, siti archeologici, musei, aree naturalistiche e non solo, garantendo professionalità, cortesia e competenza frutto di un costante impegno di studio e aggiornamento e di profonda conoscenza del territorio.

