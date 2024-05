Si apre mercoledì alla Biblioteca comunale il “Maggio dei libri 2024” iniziativa che coinvolgerà tutti gli istituti scolastici cittadini e avrà come tema “I tesori di Sicilia – fichidindia, uva, agrumi…”.

Tre giornate, così come proposto dall’assessore alla pubblica istruzione, Lydia Russo e deciso dal Consiglio di biblioteca “Zi.Pe.” presieduto da Filippo Russo, incontrando i rappresentanti delle varie scuole, che permetteranno a ciascuna scuole di mettere in evidenza le attività (letture di brani, canti, filmati…), distribuendole nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.

“Le mostre invece – spiega Russo – resteranno aperte al pubblico sino alla fine della manifestazione. In questo modo, più scuole nella stessa giornata garantiranno una partecipazione più folta e interessata degli allievi, fermo restando che anche familiari e cittadini avranno la possibilità di presenziare”.

I lavori saranno presentati sia nel Piano Nobile che nei locali del secondo piano di Palazzo D’Amico secondo questo programma: 15 maggio: istituto Guttuso e Istituto Comprensivo Primo; 16 maggio Istituto Comprensivo Secondo e Liceo Impallomeni; 17 maggio: istituto Majorana, istituto Da Vinci e istituto Comprensivo Terzo.