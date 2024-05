“Milazzo Clean Up Day, raccolti in spiaggia oltre mezza tonnellata di rifiuti. Ecco le cifre e i vincitori

“Milazzo Clean Up Day, raccolti in spiaggia oltre mezza tonnellata di rifiuti. Ecco le cifre e i vincitori

Dalla vecchia pineta dell’ex cupole al tono sono stati racconti 51 chili di vetro, 28 chili di carta, 308 chili di rifiuti indifferenziati e 140 chili di plastica. Sono questi i numeri dettagliati di “Milazzo Clean Up Day”, manifestazione socio/sportiva che si è svolta oggi pomeriggio a Milazzo. Settantotto partecipanti suddivisi in 23 squadre che hanno gareggiato per un’ora. A vincere è stata la squadra AS composta da Barbara Andaloro, Francesca e Saverio Mancuso e Giosy Mandolfo. Secondi classificati gli studenti dell’istituto Majorana, composta Valentina Bucca, Sofia Maio, Rita Grasso e Giambó Miriam. Terzi la squadra del Movimento Sportivi Milazzesi capitanata dal presidente Gianluca Venuti e composta da Gianpaolo Mollica, Salvo Rosto e Giusy Italico al terzo posto.

La gara di Plogging (sport che unisce la corsa e la raccolta rifiuti), organizzata dall’Associazione Oratorio Don Peppino Cutrupia in collaborazione con Salvo Giannone e Salvatore Impellizzeri è stata patrocinata dal Comune di Milazzo e dall’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Il supporto tecnico è stato della Asd ARB di Messina, unica società sportiva che pratichi questa disciplina nella nostra provincia, che già in passato per ben due volte ha dato vita a gare di Plogging.

Madrina della manifestazione sportiva è stata Maria Grazia Celi, vice campionessa del mondo in carica e docente dell’istituto mamertino arrivato secondo.

Tantissimi cittadini oggi pomeriggio in una splendida giornata di sole si sono sfidati portando a casa un grandissimo risultato per la cura dell’ambiente.

I rifiuti che vedete in foto, sono stati messi a bordo strada con le transenne e domani, d’accordo con gli uffici preposti verranno ritirati.

Presenti alla gara, partita da Piazza del Tono, dove è stato interdetto il traffico, è andata avanti in strada e in spiaggia fino a raggiungere l’incrocio Via E. Cosenz – Via Marinaio d’Italia (Tiro a segno), gli assessori Francesco Coppolino e Antonio Nicosia e il presidente dell’Area Marina Protetta Giovanni Mangano che hanno ricevuto una targa ricordo.