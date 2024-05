Il milazzese Antonio Russo tra i protagonisti del nuovo episodio di “Màkari”. La serie Rai Fiction-Palomar tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri andrà in replica domani sera, domenica 12 maggio in prima serata. Un appuntamento che riaccende i riflettori sull’attore ventisettenne. Russo da il volto a Kevin, ragazzo cresciuto per strada che cerca di riscattarsi da un passato difficile.

Russo ha girato le sue scene a Trapani ed Erice con i protagonisti e la guest star Cristina Marino. «Nonostante fossi l’attore con meno esperienza ho avuto molto spazio sulla libera interpretazione del personaggio. Con Claudio Gioè provavamo le scene assieme e lui mi dava sempre preziosi consigli».

Dopo avere frequentato il Liceo scientifico Meucci e dopo essersi avvicinato alla recitazione nella sua Milazzo con corsi di teatro, Russo ha cominciato la formazione professionale a Roma. Iscritto all’università Lumsa consegue la laurea in “Digital Marketing”. Fin da bambino ha amato la recitazione per questo decide di frequentare l’Accademia “Duse International”. Per lui determinante è stato l’incontro con Cristiano Cucchini, manager cinematografico tra i più importanti. «È stata una delle prime persone a credere veramente in me. Mi ha preso nella sua agenzia quando non avevo neanche iniziato gli studi di recitazione e mi ha sempre stimolato».

Merito di Cucchini anche la prima esperienza sul set a Palermo, per il docufilm “Io, una giudice popolare al maxiprocesso” al fianco di Donatella Finocchiaro e Nino Frassica.

«La parte era più ridotta rispetto a “Màkari”, ma è stata la prima esperienza realmente importante, quella che mi ha dato la certezza di

voler fare questo mestiere».