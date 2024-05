Il servizio idrico del Comune di Milazzo ha comunicato che l’intervento di riparazione in piazza Marconi è stato ultimato con l’individuazione della perdita e l’inserimento di una speciale “fascia” che ha messo in sicurezza la tubazione interessata. Le procedure di riattivazione della distribuzione idrica sono state attivate nel giro di pochi minuti. Dopo ore di assenza nel centro cittadino è ritornata l’acqua.



«Situazione risolta – ha detto il sindaco Pippo Midili – e nello scusarmi ancora una volta con i cittadini per i disagi, vorrei ringraziare i nostri operai che hanno lavorato senza mai fermarsi per risolvere la problematica che, in assenza di questo importante intervento, avrebbe potuto determinare conseguenze peggiori nelle prossime settimane. Purtroppo la situazione della rete idrica è nota, inutile ribadirlo, ma è fondamentale averne una gestione attenta per intervenire prontamente al verificarsi della minima criticità».