L’interruzione idrica di tutto il centro cittadino proseguirà sino alle 18. I lavori per consentire la riparazione di un guasto improvviso alla tubazione comunale di piazza Marconi, da contrada S. Elmo sino a via Gramsci, non verranno completati in mattinata per problemi tecnici.

