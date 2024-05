La Svincolati Milazzo disputerà domenica 12 maggio alle 19, al Pala Milone di Milazzo, gara 2 dei quarti di finale Playoff del campionato di Serie B Interregionale. In vista di questa importante sfida che vedrà i mamertini ospitare la Virtus Ragusa l’appello del presidente Riccardo Giambò: 《raggiungere i Playoff al nostro primo anno in questo campionato è un risultato importante per noi e storico per la città. In gara 1 a Ragusa abbiamo ceduto il passo ma domenica a Milazzo vogliamo rifarci provandoci fino in fondo, centrando la vittoria per poi decidere il tutto nella bella nuovamente in terra iblea. Per rendere tutto ciò possibile dobbiamo riempire il Palazzetto renderlo una bolgia festosa ed appassionata, per cercare di dare una mano ai nostri giocatori. Più volte in questa stagione i nostri tifosi ci hanno spinti alla vittoria e sostenuti in maniera calorosa, ora rifacciamolo. Quando dico proviamoci fino in fondo, intendo proprio questo tutti uniti team e pubblico : ognuno faccia il massimo per cercare di spingere questa squadra più avanti possibile. Alla fine tireremo le somme. Il gusto dell’attesa di una partita importante, il piacere di partecipare tutti insieme ad un evento che coinvolge tutto il territorio, sono emozioni che vogliamo continuare a vivere ancora negli anni. Vi aspettiano al Palazzetto》

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin