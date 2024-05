Un mercatino di beneficenza in occasione della festa della mamma. L’iniziativa “Un Dono per la Mamma. Un gesto di solidarietà” parte dal Gruppo Volontariato Vincenziano di Milazzo. Il mercatino verrà allestito sabato 11 e domenica 12 maggio in via Medici, davanti la chiesa di San Giacomo.

IL GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO. Esiste a Milazzo dal 1935. Le volontarie si ispirano agli insegnamenti di San Vincenzo Dè Paoli portando conforto all’interno della case. «Il nostro lavoro – dice la presidente Anita Cavallaro – rimane quasi sempre nell’ombra. Da sempre lavoriamo all’insegna della sobrietà e della delicatezza. Cerchiamo di non rendere pubblico quello che facciamo. E’ questa una connotazione che ci portiamo dietro da sempre».

La loro storia è fatta di appuntamenti periodici che in città, nell’arco dell’anno, sono diventati storici. A cominciare dalla Festa di Carnevale a cui hanno preso parte generazioni di milazzesi adesso adulti. Ma non solo. Tra le attività di più lunga tradizione, l’Associazione ogni anno organizza una raccolta fondi a ottobre con “La Fiera del Dolce”, nel periodo della festività di Ognissanti e dei Defunti davanti al cancello del Cimitero e la Domenica delle Palme con i rami ulivo venduti davanti il Duomo, parrocchia cittadina a cui fanno riferimento. E poi non va dimenticato che il primo albero di Natale fatto in piazza a Milazzo fu opera loro, tradizione poi presa in carico con quello realizzato ai tempi dai Vigili Urbani.

La loro è una storia fatta anche di numeri. Ottantacinque anni di vita e quarantacinque famiglie costantemente aiutate, più tutte quelle che si sono aggiunte in maniera temporanea nel periodo del lockdown.