A causa del meteo gli organizzatori del “Festival della pizza d’autore“, manifestazione prevista in Marina Garibaldi da giovedì 9 a domenica 12 maggio, hanno deciso di posticipare l’inaugurazione a venerdi 10 maggio. La manifestazione, a causa dello slittamento si concluderà lunedì sera. In Marina Garibaldi sono stati già collocati gli stand che ospiteranno rinomati pizzaioli che prepareranno le loro proposte dando la possibilità ai visitatori di degustarle.

Ospiti d’eccezione saranno Antonio Giaccoli, Presidente Accademia PizzaDoc ed i maestri pizzaioli Enzo Piedimonte, napoletano, responsabile dell’Area Food di “Casa Sanremo” premiato con due spicchi nella Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per la sua rinomata attività a Rodia, il casertano Salvatore Lionello tre spicchi di Gambero Rosso con il suo locale a Milano e il noto calabrese Vincenzo Fotia.

Novità di quest’anno lo stand che ospiterà la “Pizzeria Inclusiva” gestita e coordinata dal Maestro Piedimonte insieme ad una squadra formata da ragazzi autistici che per tutta la durata del Festival si alterneranno per coadiuvare i pizzaioli nel preparare squisite pizze.

L’intero incasso dello stand “Inclusivo” verrà devoluto al Banco Alimentare o Onlus similari.

