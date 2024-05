Saranno completati entro fine mese i lavori di illuminazione architettonica del Chiostro del Rosario per renderlo fruibile a cittadini e visitatori per “piccoli eventi” nel periodo estivo. L’appalto prevede anche l’impermeabilizzazione del terrazzo e l’acquisto di un sistema di amplificazione. I lavori di sistemazione sono stati affidati alla ditta “Opera Appalti” per un importo di 100 mila euro ottenuto attraverso l’opportunità offerta dal Gal (Gruppo azione locale) per lo sviluppo turistico della città.



«Il Chiostro della chiesa del Rosario è ormai prossimo a tornare a nuova vita ­ – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo ­-. Da angolo dimenticato e di conseguenza vetusto, il Chiostro sarà consegnato alla fruizione dei cittadini perché si possano organizzare eventi culturali e musicali. Un modo per riscoprire la bellezza della cultura, e poterla esercitare in un luogo adeguato ed accogliente. Un altro intervento di rigenerazione degli angoli di città importanti ma da sempre poco attenzionati, anzi lasciati in stato di abbandono».

Ed in realtà tante le idee che potranno trovare terreno e che coinvolgeranno le associazioni culturali. Prospettive illustrate nei giorni scorsi nel corso di un incontro che ha permesso di conoscere i referenti delle attività che opereranno attraverso Ats ovvero associazioni temporanee di scopo.

«Il ruolo del chiostro – spiega Pietro Di Donato presidente dell’associazione Menadì che ha avuto il compito di occuparsi dei servizi – sarà quello di cercare di offrite ai giovani alternative rispetto alle solite attività. Non passeggiate sterili o serate davanti al telefonino: dobbiamo insegnare ai ragazzi a nutrirsi di cultura».