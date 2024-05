In occasione della Festa della Mamma, domenica 12 maggio ritorna in tutta Italia l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc. Le volontarie della Delegazione di Milazzo saranno presenti come ogni anno in Marina Garibaldi alla statua della libertà.

Con un contributo di 18 € si raccoglieranno risorse destinate alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Da quarant’anni il fiore simbolo della Festa della Mamma, è un’alleata della ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Durante tutti questi anni in tutta Europa sono state salvate dal cancro le vite di oltre due milioni di donne.