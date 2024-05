Dopo la processione di San Francesco di Paola di domenica scorsa (tutti i video della diretta di Oggi Milazzo li potete vedere sulla nostra pagina facebook) oggi, 7 maggio, l’Ordine dei Minimi festeggia la Berrettella. Il copricapo del compatrono di Milazzo e patrono della gente di mare verrà portata in processione alle 18 dopo la messa prevista alle 17 al Santuario.

La tradizionale Processione della Berrettella attraverserà le vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, G.B. Impallomeni, Piazza Roma, Via Umberto I, Piazza Mazzini, Cavour, Dei

Mille (tratto compreso tra le intersezioni di via Ten. S. Brigiano e Largo Dei Mille), L. Rizzo, Cassisi, Piazza C. Duilio (lato Ovest),Piano Baele, G. Medici, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni di Via G. Medici e Salita S. Francesco), Salita S. Francesco, Piazzale S. Francesco (rientro nel Santuario).

La Berrettella arrivata al Porto di Milazzo salirà su una nave della Navisal che condurrà la sacra reliquia al largo di Milazzo per una benedizione.

Il comando di polizia municipale ha disposto una serie di divieti.

Martedì 7 Maggio, dalle 13 fino al passaggio della processione:

– l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), nella vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, G.B. Impallomeni, Piazza Roma (lato Nord-Sud e lato Est), Via Umberto I, Piazza Mazzini, Cavour, Dei Mille (tratto compreso tra le intersezioni di Via Ten. S. Brigiano e Largo Dei Mille), L. Rizzo, Cassisi, Piazza C. Duilio (lato Ovest), Piano Baele, G. Medici, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni di via G. Medici e Salita S. Francesco), Salita S. Francesco; – la sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante

– l’istituzione del divieto di transito fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso, e sulle vie in intersezione con lo stesso che saranno utilizzate come vie di fuga