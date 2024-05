In seno al progetto nazionale “Il Maggio dei Libri”, nella mattinata di venerdì 3 maggio, si è svolto all’I.I.S. “R. Guttuso” di Milazzo, diretto da Delfina Guidaldi, l’incontro con l’autore Mattia Corrente, nella sede del Liceo Artistico di Via Gramsci. L’evento, rivolto a un centinaio di studenti liceali, è stato ideato e condotto dai docenti Anna Arizzi e Salvatore Pantano (progetto pubblicato su www.ilmaggiodeilibri.cepell.it).

Nell’aula Magna della scuola, dopo i saluti del vice-preside Vincenzo Cicero, si sono alternate letture, esecuzioni musicali, domande e dialoghi con lo scrittore, che è stato molto apprezzato per le competenze professionali e per le qualità umane, così come sono stati apprezzati i suoi libri.

Ambedue i romanzi pubblicati da Corrente stanno riscuotendo un grande successo editoriale: “La Fuga di Anna” (Sellerio, 2022) è alla quinta ristampa, tradotto in francese, polacco e ceco e ha ottenuto diversi premi, tra cui il “Città di Erice” e il “Parco Majella Narrativa”; “Cronache dell’Ade”, Salani Editore, 2024, a poche settimane dall’uscita si sta avviando alla seconda ristampa. Narrativa giovane ma pregnante e profonda è quella di Corrente, le sue trame articolate e vive chiamano i lettori a riflettere, pongono interrogativi universali ma risultano sempre originali e credibili, la sua Sicilia è vera ma insieme metaforica, come nella migliore scia degli scrittori dell’isola.

La lettura creativa ha accompagnato il lungo dialogo dell’autore con gli studenti, attentissimi, che gli hanno rivolto domande sui temi della libertà, dell’inclusione, dell’identità, dei ruoli sociali, della famiglia; si sono intrattenuti al termine per congratularsi, per un saluto, per il firma-copie, emozionati e felici. Sono stati realizzati per l’ospite elaborati artistici, gadjet ed omaggi, tutti a tema, che ricorderanno una condivisione speciale nello speciale intreccio tra letteratura e vita.