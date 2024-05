L’istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale apre una seconda sede in Sicilia. E scegli Milazzo. Domani, alle 11, nella Città del Capo, saranno inaugurati in via dei Mille i nuovi laboratori.

Per l’occasione è prevista la presenza delle istituzioni locali e del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.

I responsabili dell’istituto presenteranno anche le collaborazioni in corso con gli enti e le istituzioni della Sicilia e, in particolare, le attività che l’Ogs svolge sullisola di Panarea.