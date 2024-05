In occasione della tradizionale processione di San Francesco, in programma domenica 5 maggio a partire dalle 16, il comandante della Polizia Locale Giacomo Villari ha firmato oggi l’ordinanza con le modifiche temporanee della segnaletica e circolazione stradale. Il provvedimento prevede restrizioni viarie anche per il 7 maggio giorno della Berrettella

Ecco le modifiche alla viabilità:

Domenica 5 maggio, dalle 11 fino al passaggio della processione:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), nella vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, S. Domenico, Via Federico II di Svevia, Vico I Castello, (Scalinata Castello), Duomo Antico (Gen. Del Bosco), G.B. Impallomeni, Piazza Roma (lato Nord ed Est), Cristoforo Colombo, Cumbo Borgia, Piano Baele, Piazza Caio Duilio (lato Ovest), Domenico Piraino, Piazza Mazzini (lato Nord ed Ovest), M. Regis (tratto compreso tra le intersezioni di Piazza Mazzini e Piazzale Europa), Via Col. F. Bertè, Piazza S. Cuore, S. Birago, Dei Mille, Largo dei Mille, L. Rizzo, (Molo Marullo), F. Crispi, Piazza della Repubblica, G. Medici, Lungomare Garibaldi, S.M. Maggiore, Erta S. Domenico, D. Maisano, Mezzaluna, (Vaccarella) Lungomare Garibaldi, Salita S. Francesco.

Sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso, e sulle vie in intersezione con lo stesso che saranno utilizzate come vie di fuga.

Martedì 7 maggio 2024, dalle 13 fino al passaggio della processione:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (ambo i lati), nella vie: Piazzale S. Francesco, D’Amico Rodriguez, G.B. Impallomeni, Piazza Roma (lato Nord-Sud e lato Est), Via Umberto I, Piazza Mazzini, Cavour, Dei Mille (tratto compreso tra le intersezioni di Via Ten. S. Brigiano e Largo Dei Mille), L. Rizzo, Cassisi, Piazza C. Duilio (lato Ovest), Piano Baele, G. Medici, Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra le intersezioni di via G. Medici e Salita S. Francesco), Salita S. Francesco.

Sospensione temporanea della circolazione veicolare, mediante l’istituzione del divieto di transito fino al passaggio della processione sull’intero percorso del corteo religioso, e sulle vie in intersezione con lo stesso che saranno utilizzate come vie di fuga.

Quest’anno la processione si svolgerà con delle importanti novità e modifiche del percorso.

Ecco le modifiche del percorso della processione:

IL PERCORSO, CON PARTENZA ALLE 16, CHE VERRA’ SEGUITO INTERAMENTE IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI OGGI MILAZZO prevede Via D’Amico Rodriquez, Via S. Domenico, Via Francesco II di Svevia, Vico I Castello, Scalinata Castello, ingresso al castello, atto di affidamento alla città di Milazzo e benedizione. Segue: via Gen. Del Bosco, Via G.B. Impallomeni, Piazza Roma, Via Cristoforo Colombo, Via C. Borgia, piazza duomo, Piano Baele, Piazza Ciao Duilio, Via D. Piraino, Via M. Regis, Via Col. Bertè, Piazza Sacro Cuore, Via Birago, Largo dei Mille, Via Luigi Rizzo, ingresso Molo Marullo, Via Francesco Crispi, Piazza della Repubblica, Giacomo Medici, Marina Garibaldi, Via S. Maria Maggiore, Via Erta S, Domenico, Via Maisano , via Mezzaluna, Lungomare Garibaldi, Salita San Francesco, rientro in Santuario.

L’ingresso al Porto dal Molo Marullo, quest’anno è stato concesso anche ai fedeli. Il comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Luca Torcigliani ha autorizzato e ufficializzato in via del tutto eccezionale l’ingresso all’area portuale a tutti fedeli e non soltanto della statua. Cosa che in passato non era mai stato concesso. Quest’anno, invece, la decisione è arrivata proprio perchè San Francesco oltre ad essere compatrono di Milazzo è anche patrono della gente di mare.

LEGGI ANCHE: https://www.oggimilazzo.it/2024/05/01/processione-s-francesco-autorizzato-lingresso-di-tutti-i-fedeli-al-molo-marullo-ecco-il-percorso-e-le-novita/