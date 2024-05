LEGGI QUI PER SAPERNE DI PIU’: https://www.oggimilazzo.it/2024/04/29/festeggiamenti-san-francesco-il-4-maggio-la-veleggiata-e-palio-marinaro-delle-contrade-come-partecipare/

Come ha precisato Carmelo Isgrò «fortunatamente stiamo a Milazzo e come si dice da noi “arreti o scogghiu u mari é comi l’ogghiu”. Quindi la Marina Garibaldi é protetta dal vento la manifestazione si potrà svolgere senza alcun rinvio Invito comunque tutti alla massima prudenza»

Nonostante sia previsto vento di maestrale l’evento “ Tutti a Mare. Milazzo per San Francesco di Paola 2024 – Veleggiata e Palio marinaro delle contrade ” è confermato e si svolgerà regolarmente. Si tratta di una “giornata di Mare” in onore del compatrono di Milazzo (il giorno prima della processione) nelle acque antistanti la Marina Garibaldi di Milazzo, proprio davanti al Santuario fondato dal Santo, proclamato da Papa Pio XII “ Patrono della gente di Mare ”.

