Sono stati avviati dall’impresa C.T.F. srl, aggiudicataria dell’appalto, i lavori per la realizzazione del bypass di collegamento tra via Ciantro e piazza Marconi, con una strada pedonabile e carrabile a doppio senso di marcia al fine di meglio disciplinare il traffico nelle vie San Paolino, Migliavacca e De Gasperi.

La nuova strada passerà sui vecchi binari dell’ex stazione. Coloro che giungeranno dallo svincolo di Ciantro, o da Grazia e via dei Giardini, potranno imboccare direttamente la nuova arteria evitando di arrivare sino all’ex passaggio a livello per raggiungere l’area portuale.



«Una strada della quale si parlava da oltre 20 anni – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Santi Romagnolo – ma è stata questa Amministrazione a portarla a compimento. L’obiettivo è quello di snellire il traffico proveniente dallo svincolo dell’asse viario di Ciantro o da via dei Giardini o Grazia, permettendo di raggiungere l’area portuale senza dover seguire l’attuale tortuoso percorso attraverso l’ex passaggio a livello. La nuova arteria sarà anche pedonale e corredata da impianto di illuminazione oltre che di idonei sottoservizi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche”.