La tradizionale processione di San Francesco, in programma domenica 5 maggio alle 16, quest’anno si svolgerà con delle importanti novità e modifiche del percorso. Prima fra tutte l’ingresso al Porto dal Molo Marullo. Il comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Luca Torcigliani ha, inoltre, autorizzato e ufficializzato in via del tutto eccezionale l’ingresso all’area portuale a tutti fedeli e non soltanto della statua. Cosa che in passato non era mai stato concesso. Quest’anno, invece, la decisione è arrivata proprio perchè San Francesco oltre ad essere compatrono di Milazzo è anche patrono della gente di mare.

Per quanto riguarda l’organizzazione, invece, dopo l’esperienza dello scorso anno di dividere la processione in due giorni (il sabato sera il Borgo con l’ingresso al Castello e la domenica il resto del percorso), quest’anno si ritorna ad un unico tragitto seppur sostanzialmente modificato.

IL PERCORSO, CON PARTENZA ALLE 16, CHE VERRA’ SEGUITO INTERAMENTE IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI OGGI MILAZZO prevede Via D’Amico Rodriquez, Via S. Domenico, Via Francesco II di Svevia, Vico I Castello, Scalinata Castello, ingresso al castello, atto di affidamento alla città di Milazzo e benedizione.

San Francesco di Paola al Castello di Milazzo (Foto Pino Di Flavia)

Segue: via Gen. Del Bosco, Via G.B. Impallomeni, Piazza Roma, Via Cristoforo Colombo, Via C. Borgia, piazza duomo, Piano Baele, Piazza Ciao Duilio, Via D. Piraino, Via M. Regis, Via Col. Bertè, Piazza Sacro Cuore, Via Birago, Largo dei Mille, Via Luigi Rizzo, ingresso Molo Marullo, Via Francesco Crispi, Piazza della Repubblica, Giacomo Medici, Marina Garibaldi, Via S. Maria Maggiore, Via Erta S, Domenico, Via Maisano , via Mezzaluna, Lungomare Garibaldi, Salita San Francesco, rientro in Santuario.

In sintesi il percorso scelto dal comitato presieduto dal rettore, padre Saverio Cento, ha subito delle modifiche ed è un po’ più semplice. Per esempio la processione non appena arriverà al borgo, superata la chiesa del Rosario svolterà immediatamente a sinistra dalla via Francesco II di Svevia arrivando ai piedi della scalinata del castello. E poi dopo la classica fermata a piazza Sacro Cuore la stutua di San Francesco “taglierà” dalla via Birago (Molini Lo Presti) e arriverà nel porto al Molo Marullo. Le altre novità del percorso prevedeno la svolta in via Cristoforo Colombo dopo avere raggiunto Piazza Roma e subito dopo la via Cumbo Borgia fino al Duomo e Piano Baele.

I FESTEGGIAMENTI. Avvicinamento alla festa con l’inizio del Triduo giovedì 2 maggio: sante messe presiedute da mons. Giuseppe Costa. Sabato Solenni Vespri Cantati Presiedtuti dal M. Rev. Padre Provinciale Francesco Carmelita. Domenica alle 10 Solenne celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore Pappalardo Vescovo Emerito di Siracusa.

GLI EVENTI. In occasione dei festeggiamenti in onore del compatrono seguiranno anche eventi ricreativi: sabato 4 mattina sulle acque antistanti la Marina Garibaldi prima edizione di “TuttiaMareconSanFrancescodiPaola”, Veleggiata e Palio Marinario delle contrade. Sarà una festa del mare in cui sono invitati tutti coloro che possiedono un imbarcazione e amano il mare. Evento organizzato dal MuMa, Museo del Mare, diretto da Carmelo Isgrò.

La sera, alle 21, “I Giovani Chiamano i Giovani” evento promosso dalla Gi.M (Gioventù Minima) con la partecipazione di “Tweety Dance” e con la collaborazione del gruppo musicale “Stile Italiano”. E degustazione del coppu fritto di pesce da parte della pescheria Caravello.